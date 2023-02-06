Разведка Украины: ВС РФ постоянно меняют место и направление запуска дронов, чтобы запутать ПВО

Россия может прорывать украинскую ПВО, сначала массово запуская дроны, а затем ракеты. Об этом заявил спикер Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что когда последовали атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налёта.

"Если очень большое количество беспилотников на каком-то отдельном направлении, они просто могут прорвать систему ПВО в том районе", — объяснил военный.

По его словам, Россия постоянно меняет место, направление и высоту запуска дронов, чтобы ещё больше запутать Украину.