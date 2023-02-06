FT: прибывшие в ФРГ на военное обучение солдаты ВС Украины попросили политического убежища

Газета The Financial Times сообщает, что два танкиста ВС Украины, прибыв на полигон в немецкий Эккернфёрде для обучения эксплуатации танков Leopard 2, попросили политического убежища. Как заявляет источник, вместо тренировки они заявили, что в "бессмысленном конфликте" погибать не хотят.

Также они считают, что военные поставки Запада приведут лишь к увеличению жертв среди гражданских и военных, а победе Украины способствовать не будут.

Многие аналитики и эксперты отмечают, что немецкие танки Leopard создадут проблемы в ВСУ и логистические, и технические, так как для западных танков необходимо определённое топливо и обслуживание. Кроме того, они могут быть захвачены ВС РФ для изучения.