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Кедми: власти США сбили китайский шар ради сохранения имиджа

Силовые структуры

Военный эксперт Яков Кедми прокомментировал инцидент с китайским аэростатом в США. Как заявил специалист, система ПВО этой страны не может ликвидировать нетипичные цели.

Кедми: власти США сбили китайский шар ради сохранения имиджа

Кедми объяснил, что техника способна выявить цель по тепловым или электронным следам. Они у шара отсутствовали, отметил эксперт. Он добавил: истребители двигались с большей скоростью, чем аэростат, и не могли по нему попасть.

По мнению специалиста, шар не являлся для страны угрозой. Ту же информацию о государстве могли передать спутники, подчеркнул Кедми.

"Вся свистопляска началась потому, что они не могли допустить, с общественной точки зрения, что власти не способны сбить этот китайский шар. Байден рисковал потерять лицо перед избирателями", — сказал политолог, слова которого приводит Экономика сегодня.

Ранее журналисты Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза сообщили: западные лидеры опасаются, что ситуация с аэростатом отвлечёт Белый дом от конфликта на Украине.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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