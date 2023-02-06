Военный эксперт Яков Кедми прокомментировал инцидент с китайским аэростатом в США. Как заявил специалист, система ПВО этой страны не может ликвидировать нетипичные цели.
Кедми объяснил, что техника способна выявить цель по тепловым или электронным следам. Они у шара отсутствовали, отметил эксперт. Он добавил: истребители двигались с большей скоростью, чем аэростат, и не могли по нему попасть.
По мнению специалиста, шар не являлся для страны угрозой. Ту же информацию о государстве могли передать спутники, подчеркнул Кедми.
"Вся свистопляска началась потому, что они не могли допустить, с общественной точки зрения, что власти не способны сбить этот китайский шар. Байден рисковал потерять лицо перед избирателями", — сказал политолог, слова которого приводит Экономика сегодня.
Ранее журналисты Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза сообщили: западные лидеры опасаются, что ситуация с аэростатом отвлечёт Белый дом от конфликта на Украине.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.