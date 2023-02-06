Марочко рассказал о "залистовании" как способе склонить боевиков ВСУ сдаться в плен

Обстановка в рядах ВСУ ухудшается с каждым днём. Многие украинские солдаты хотели бы сдаться в плен, но мобильные отряды киевского режима передвигаются по линии фронта и контролируют, чтобы военнослужащие не покидали свои позиции. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В случае дезертирства они открывают огонь на поражение", — рассказал он.

Несколько дней назад в районе Кременной боевики ВСУ нанесли удар по своим позициям, чтобы находившиеся там солдаты не сдались в плен, отметил Марочко. Однако некоторым военнослужащим всё же удаётся добровольно сложить оружие.

"На регулярной основе ведётся так называемое залистование мест нахождения украинских военнослужащих", — указал военный эксперт в беседе с "МК".

Российские войска используют агитационные снаряды и громкоговорители, при помощи которых боевики ВСУ получают подробные инструкции для сдачи в плен. Марочко отметил, что многие украинские солдаты получают листовки, которые хранят в карманах.