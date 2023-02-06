Обстановка в рядах ВСУ ухудшается с каждым днём. Многие украинские солдаты хотели бы сдаться в плен, но мобильные отряды киевского режима передвигаются по линии фронта и контролируют, чтобы военнослужащие не покидали свои позиции. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В случае дезертирства они открывают огонь на поражение", — рассказал он.
Несколько дней назад в районе Кременной боевики ВСУ нанесли удар по своим позициям, чтобы находившиеся там солдаты не сдались в плен, отметил Марочко. Однако некоторым военнослужащим всё же удаётся добровольно сложить оружие.
"На регулярной основе ведётся так называемое залистование мест нахождения украинских военнослужащих", — указал военный эксперт в беседе с "МК".
Российские войска используют агитационные снаряды и громкоговорители, при помощи которых боевики ВСУ получают подробные инструкции для сдачи в плен. Марочко отметил, что многие украинские солдаты получают листовки, которые хранят в карманах.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.