Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации на Красно-Лиманском направлении атаковали подразделения 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад армии Украины.
По данным военного ведомства, цели находились у Серебрянского лесничества, села Стельмаховка Луганской Народной Республики, Новосадового, Ямполовки в Донецкой Народной Республике.
"Уничтожено свыше ста украинских солдата", — подчеркнули в министерстве.
Вместе с этим в МО рассказали о ликвидации
Ранее в Минобороны заявили, что российская армия взяла под контроль Николаевку в ДНР.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.