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Минобороны: ВС России ликвидировали более ста украинских военных на Красно-Лиманском направлении

Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации на Красно-Лиманском направлении атаковали подразделения 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад армии Украины.

Минобороны: ВС России ликвидировали более ста украинских военных на Красно-Лиманском направлении

По данным военного ведомства, цели находились у Серебрянского лесничества, села Стельмаховка Луганской Народной Республики, Новосадового, Ямполовки в Донецкой Народной Республике.

"Уничтожено свыше ста украинских солдата", — подчеркнули в министерстве.

Вместе с этим в МО рассказали о ликвидации

  • боевой машины пехоты,
  • двух боевых бронированных машин,
  • боевой машины реактивной системы залпового огня "Град",
  • самоходного орудия "Нона С",
  • двух гаубицы Д-20 противника.

Ранее в Минобороны заявили, что российская армия взяла под контроль Николаевку в ДНР.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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