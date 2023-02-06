Минобороны: ВС России ликвидировали более ста украинских военных на Красно-Лиманском направлении

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации на Красно-Лиманском направлении атаковали подразделения 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад армии Украины.

По данным военного ведомства, цели находились у Серебрянского лесничества, села Стельмаховка Луганской Народной Республики, Новосадового, Ямполовки в Донецкой Народной Республике.

"Уничтожено свыше ста украинских солдата", — подчеркнули в министерстве.

Вместе с этим в МО рассказали о ликвидации

боевой машины пехоты,

двух боевых бронированных машин,

боевой машины реактивной системы залпового огня "Град",

самоходного орудия "Нона С",

двух гаубицы Д-20 противника.

Ранее в Минобороны заявили, что российская армия взяла под контроль Николаевку в ДНР.