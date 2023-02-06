Interia: военная техника НАТО для ВС Украины прибывает в аэропорт Жешув-Ясёнка в Польше

НАТО готовит Украину к "крупному наступлению России", снабжая ВСУ военной техникой. В аэропорту Жешув-Ясёнка в Польше замечены танки, боевые машины, патроны и ракеты, пишет Interia.

"Аэропорт Жешув переживает настоящую осаду. За последние 24 часа туда приземлились транспортные самолёты из многих стран Европы и мира. На их борту было мощное оружие, которое скоро появится на Украине", — пишет источник.

Как заявляет издание, на территорию аэропорта приземлились самолёты из США, Германии, Италии, Франции, Турции и Венгрии. И это только начало поставок, в ближайшие дни трафик увеличится.

Такие массовые поставки через Польшу связаны с переговорами, которые проходили в немецком Рамштайне, сообщает источник.

Также обозреватели издания полагают, что Владимир Путин планирует закончить спецоперацию на Украине уже в феврале текущего года и начать полномасштабную в…*. Наступление может быть начато с территории Белоруссии, считают в Interia. Поэтому ВСУ должны быть подготовлены по максимуму.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.