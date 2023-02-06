Советник врио главы ДНР: химоружие ВСУ не привело к гибели российских солдат на Артёмовском направлении

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что на Артёмовском направлении среди российских военных никто не погиб от украинского химоружия.

"Летальных случаев не отмечено, зачастую отравление приводило к временному нанесению вреда здоровью", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

По информации собеседника агентства, солдаты, которые столкнулись с отравляющими веществами ВСУ, чувствовали тошноту и головокружение.

Ранее Гагин сообщал о применении химоружия на Артёмовском и Соледарском направлениях со стороны Киева.