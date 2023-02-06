Следственный комитет России расследует факты применения химоружия украинскими боевиками в направлении Соледара и Артёмовска. Об этом заявили представители ведомства.
Напомним, что 6 февраля стало известно о применении ВСУ химических отравляющих веществ в зоне СВО. Как пояснил врио главы ДНР Денис Пушилин, применение химического оружия зафиксировано на Соледарском и Артёмовском направлениях. Боевики ВСУ распыляют его с беспилотников.
Как сообщило командование российских войск, у многих бойцов наблюдались схожие симптомы отравления. Летальных случаев пока не зафиксировано.
Ранее Pravda.Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.