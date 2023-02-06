СК РФ расследует факты применения химоружия украинскими боевиками

Следственный комитет России расследует факты применения химоружия украинскими боевиками в направлении Соледара и Артёмовска. Об этом заявили представители ведомства.

Напомним, что 6 февраля стало известно о применении ВСУ химических отравляющих веществ в зоне СВО. Как пояснил врио главы ДНР Денис Пушилин, применение химического оружия зафиксировано на Соледарском и Артёмовском направлениях. Боевики ВСУ распыляют его с беспилотников.

Как сообщило командование российских войск, у многих бойцов наблюдались схожие симптомы отравления. Летальных случаев пока не зафиксировано.

Ранее Pravda.Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.