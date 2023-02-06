Экс-депутат Верховной рады: в ВСУ отчаянно сражаются те, кто в 2014 году митинговал в поддержку России

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв отметил, что против российский армии воюет в основном русское население Украины.

Царёв обратил внимание на то, что мобилизация преимущественно коснулась жителей Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что украинская армия уникальна, потому что в ней воюет русский солдат.

Он напомнил, что население этих областей в 2014 году участвовало в митингах в поддержку России.

Экс-депутат Верховной рады согласился с тем, что ВСУ сражаются отчаянно именно потому, что костяк украинской армии составляют русские, которые, по его словам, являются одними из лучших воинов в мире.

"Русские воюют с русскими, и это очень большая трагедия", — цитирует слова Царёва Общественная Служба Новостей.