Полянский: родственники пленных ВСУ просят Россию не возвращать бойцов обратно

Родственники пленных ВС Украины просят Россию не возвращать бойцов обратно, чтобы тех не отправили снова воевать. Об этом проинформировал на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"От самих попавших в плен украинских военнослужащих, а также от их родственников мы зачастую получаем страшные откровения об условиях службы и отношении к ним со стороны командования ВСУ. Людей используют как "пушечное мясо" в битве до последнего украинца", — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что матери и жёны солдат ВСУ обращаются с просьбой оставить своих близких на территории России, чтобы их вновь не погнали воевать.