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Полянский: родственники пленных ВСУ просят Россию не возвращать бойцов обратно

Силовые структуры

Родственники пленных ВС Украины просят Россию не возвращать бойцов обратно, чтобы тех не отправили снова воевать. Об этом проинформировал на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Полянский: родственники пленных ВСУ просят Россию не возвращать бойцов обратно

"От самих попавших в плен украинских военнослужащих, а также от их родственников мы зачастую получаем страшные откровения об условиях службы и отношении к ним со стороны командования ВСУ. Людей используют как "пушечное мясо" в битве до последнего украинца", — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что матери и жёны солдат ВСУ обращаются с просьбой оставить своих близких на территории России, чтобы их вновь не погнали воевать.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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