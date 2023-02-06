Военкор Сладков: Киев допустил стратегическую ошибку в противостоянии с Россией в ходе СВО

Во время планирования боевых действий украинская сторона просчиталась, сравнивая противника с "русской ордой", пишет военкор Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Киев сделал всё возможное, чтобы навязать России в…* на истощение, исходя из представлений о внутренней слабости страны и её населения, якобы оно не сможет выдержать долгий конфликт.

"Интересно, что с большой долей вероятности, идея в…* на истощение именно украинская, а не западная. По крайней мере, исходя из открытых источников, западные колониальные начальники хотели не этого", — отметил Сладков.

Также он считает, что ВСУ исчерпали своей военный ресурс. На это указывают несколько признаков.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.