Экс-советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может не вернуть свои территорию, а Запад готов принять такой сценарий. Он предрёк стране "корейский сценарий" завершения конфликта. Член Совета федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал сказанное.
Он отметил, что Южной Кореи по уровню жизни и развитию из Украины никогда не выйдет.
"Это некий новый политический сон, новая мечта пост-майдана, который предлагают украинцам люди, ищущие своё место в будущей системе власти на Украине и пытающиеся сформулировать хоть какие-то перспективы. Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится", — высказался Пушков в своём Telegram-канале.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.