Сенатор Пушков заявил Арестовичу, что Южной Кореи из Украины никогда не выйдет

Экс-советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может не вернуть свои территорию, а Запад готов принять такой сценарий. Он предрёк стране "корейский сценарий" завершения конфликта. Член Совета федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал сказанное.

Он отметил, что Южной Кореи по уровню жизни и развитию из Украины никогда не выйдет.

"Это некий новый политический сон, новая мечта пост-майдана, который предлагают украинцам люди, ищущие своё место в будущей системе власти на Украине и пытающиеся сформулировать хоть какие-то перспективы. Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится", — высказался Пушков в своём Telegram-канале.