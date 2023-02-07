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РИА Новости: Россия нарастила выпуск снарядов "Краснополь" для борьбы с танками НАТО

Силовые структуры

Российские оборонные предприятия стали производить больше артиллерийских снарядов "Краснополь" для борьбы с американскими танками Abrams и немецкими Leopard в зоне проведения спецоперации на Украине.

РИА Новости: Россия нарастила выпуск снарядов "Краснополь" для борьбы с танками НАТО

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, такие снаряды необходимы для управления ствольными артиллерийскими гаубицами.

"Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных артиллерийских снарядов "Краснополь" калибра 152 миллиметра", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в 2023 году планируется и дальше наращивать выпуск боеприпасов для нужд российской армии. Как пояснил источник, бойцы РФ смогут использовать снаряды "Краснополь" для поражения тяжёлой техники Североатлантического альянса, которая вскоре будут поставлена на Украину.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что боевые машины США и Германии не помогут украинской армии одержать победу. Он призвал предоставить Киеву "что-то большее, чем танки".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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