Котенок: задача ВС РФ на Украине — не наступление, а уничтожение личного состава ВСУ

В Киеве заявляют, что российские военные предпримут масштабное наступление на Украине в ближайшие 10 дней. Такие прогнозы дают и западные разведки. Однако сейчас самое главное для России — не повестись на "разводку" и не начать наступать везде как год назад. Такое мнение высказал военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

По мнению репортёра, нужно продолжать не спеша, метр за метром, перемалывать украинскую армию, где-то открываясь назад, чтобы тут же наступать обратно.

Задача № 1 — не наступление, а уничтожение личного состава противника, плюс ряд непреходящих задач в виде уничтожения коммуникаций, мостов и так далее, считает военкор.

"Чем больше мы выбьем живой сил противника, не техники, а именно живой силы, тем быстрее решим главные задачи всей операции и сохраним жизни русских людей. Потому что за ростом потерь в ВСУ потянется всё остальное", — объяснил он свою точку зрения.

По его словам, в информационном пространстве уже ощущаются перемены на Украине. Там повис тяжёлый дух неминуемого поражения.

И украинцы уже не хотят "войны до победного конца", а предчувствуют совсем другой конец, заключил журналист.