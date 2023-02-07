В Киеве заявляют, что российские военные предпримут масштабное наступление на Украине в ближайшие 10 дней. Такие прогнозы дают и западные разведки. Однако сейчас самое главное для России — не повестись на "разводку" и не начать наступать везде как год назад. Такое мнение высказал военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
По мнению репортёра, нужно продолжать не спеша, метр за метром, перемалывать украинскую армию, где-то открываясь назад, чтобы тут же наступать обратно.
Задача № 1 — не наступление, а уничтожение личного состава противника, плюс ряд непреходящих задач в виде уничтожения коммуникаций, мостов и так далее, считает военкор.
"Чем больше мы выбьем живой сил противника, не техники, а именно живой силы, тем быстрее решим главные задачи всей операции и сохраним жизни русских людей. Потому что за ростом потерь в ВСУ потянется всё остальное", — объяснил он свою точку зрения.
По его словам, в информационном пространстве уже ощущаются перемены на Украине. Там повис тяжёлый дух неминуемого поражения.
И украинцы уже не хотят "войны до победного конца", а предчувствуют совсем другой конец, заключил журналист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.