Командование ВСУ не перебрасывает резервы в Донбасс, опасаясь наступления ВС РФ из Белоруссии

Командование ВСУ усиливает северную группировку войск, которая находится на границе с Белоруссией. Как сообщает "Военное обозрение", в её состав входят танковые подразделения в составе механизированных бригад.

Командование ВСУ опасается наступления ВС РФ на северные регионы Украины, включая Киев, поэтому не решается перебросить силы из Киевской, Черниговской и Житомирской областей в Донбасс. Противник считает, что так оголится протяжённая линия границы с Белоруссией. Резервы под Угледар и Артёмовск перебрасываются с других территорий.

Ранее сообщалось, что Украину может ждать корейский сценарий завершения СВО.