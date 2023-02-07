Командование ВСУ усиливает северную группировку войск, которая находится на границе с Белоруссией. Как сообщает "Военное обозрение", в её состав входят танковые подразделения в составе механизированных бригад.
Командование ВСУ опасается наступления ВС РФ на северные регионы Украины, включая Киев, поэтому не решается перебросить силы из Киевской, Черниговской и Житомирской областей в Донбасс. Противник считает, что так оголится протяжённая линия границы с Белоруссией. Резервы под Угледар и Артёмовск перебрасываются с других территорий.
Ранее сообщалось, что Украину может ждать корейский сценарий завершения СВО.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.