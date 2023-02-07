Марочко: в зоне проведения СВО отмечена работа киевской военной прокуратуры

В зоне проведения специальной военной операции на Украине отмечена работа киевской военной прокуратуры. Об этом сообщил в своём Telegram-канале подполковник армии Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, прибытие инспекции связано с массовыми жалобами на нарушение командирами на местах украинского законодательства.

Так, проверки проводятся по факту массовых махинаций с предоставлением нотариальных услуг по отчуждению права собственности на движимое и недвижимое имущество, а также заверению завещаний военнослужащих не в пользу родственников, добавил офицер.

Ранее Марочко рассказал, что подразделения ВСУ не умеют ремонтировать западную военную технику, из-за чего она ломается даже при незначительных заморозках.