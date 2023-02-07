В зоне проведения специальной военной операции на Украине отмечена работа киевской военной прокуратуры. Об этом сообщил в своём Telegram-канале подполковник армии Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
По его словам, прибытие инспекции связано с массовыми жалобами на нарушение командирами на местах украинского законодательства.
Так, проверки проводятся по факту массовых махинаций с предоставлением нотариальных услуг по отчуждению права собственности на движимое и недвижимое имущество, а также заверению завещаний военнослужащих не в пользу родственников, добавил офицер.
Ранее Марочко рассказал, что подразделения ВСУ не умеют ремонтировать западную военную технику, из-за чего она ломается даже при незначительных заморозках.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.