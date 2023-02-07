Украинские военные не обучены ремонтировать военную технику западного образца, из-за чего она выходит из строя даже при незначительных заморозках. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
По словам офицера, неблагоприятные погодные условия приводят к примерзанию люков, траков на гусеничной технике, а также промерзанию и обледенению узлов и агрегатов.
Ранее появились сообщения, основанные на показаниях военнопленных, что украинские военные намеренно портят технику, чтобы избежать отправки на передовую.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.