Депутат Слуцкий: "корейский сценарий" для Украины не обсуждается

Член Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что власти не обсуждали "корейский сценарий" на Украине, при котором стороны заключают перемирие, а на границе двух регионов появляется демилитаризованная зона.

Вместе с этим российский парламентарий подчеркнул, что цели военной спецоперации не изменились. Москва намерена "демилитаризовать и денацифицировать Украину", напомнил депутат.

"Разговоры о повторении "корейского сценария" — политическая демагогия", — заключил Слуцкий, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что страну может ждать "корейский сценарий" завершения боевых действий.