Член Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что власти не обсуждали "корейский сценарий" на Украине, при котором стороны заключают перемирие, а на границе двух регионов появляется демилитаризованная зона.
Вместе с этим российский парламентарий подчеркнул, что цели военной спецоперации не изменились. Москва намерена "демилитаризовать и денацифицировать Украину", напомнил депутат.
"Разговоры о повторении "корейского сценария" — политическая демагогия", — заключил Слуцкий, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что страну может ждать "корейский сценарий" завершения боевых действий.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.