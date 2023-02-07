Российские военные в рамках спецоперации не используют ковровые бомбардировки на Украине, так как это мера дорогая и неэффективная. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Бомбить украинские города Россия не собирается, удары сейчас наносятся "правильно и точно", подчеркнул репортёр.
Он объяснил, что ковровое бомбометание — дорогая и неэффективная мера воздействия на украинских боевиков.
Вторая причина отсутствия ковровых бомбардировок — невозможность попадания российской авиации в воздушное пространство Украины из-за ПВО, добавил журналист.
По словам военкора, смысла скидывать боеприпасы на города нет.
Российская армия не "воюет с населением" Украины, поэтому не нужно применять такой метод борьбы, заключил Сладков.
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