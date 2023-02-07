Военкор Сладков: ВС РФ не используют ковровые бомбардировки на Украине из-за их низкой эффективности

Российские военные в рамках спецоперации не используют ковровые бомбардировки на Украине, так как это мера дорогая и неэффективная. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Бомбить украинские города Россия не собирается, удары сейчас наносятся "правильно и точно", подчеркнул репортёр.

Он объяснил, что ковровое бомбометание — дорогая и неэффективная мера воздействия на украинских боевиков.

Вторая причина отсутствия ковровых бомбардировок — невозможность попадания российской авиации в воздушное пространство Украины из-за ПВО, добавил журналист.

По словам военкора, смысла скидывать боеприпасы на города нет.

Российская армия не "воюет с населением" Украины, поэтому не нужно применять такой метод борьбы, заключил Сладков.