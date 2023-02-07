Суконкин сообщил о подвиге снайпера ВС РФ, который уничтожил целый взвод ВСУ

В ходе военной спецоперации на Украине состоялся уникальный бой. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, "тяжёлый" снайпер российской армии во время боевых действий в течение одного дня уничтожил более одного взвода противника, в том числе и офицеров ВСУ.

"Скоро расскажу в подробностях", — написал он в своём Telegram-канале.

Снайперов называют "тяжёлыми" из-за работы на расстоянии более километра. Также они вооружены крупнокалиберными винтовками.

Ранее появились уникальные кадры первого в мире катапультирования пилотов из кабины Ка-52 в начале спецоперации.