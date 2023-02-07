В ходе военной спецоперации на Украине состоялся уникальный бой. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, "тяжёлый" снайпер российской армии во время боевых действий в течение одного дня уничтожил более одного взвода противника, в том числе и офицеров ВСУ.
"Скоро расскажу в подробностях", — написал он в своём Telegram-канале.
Снайперов называют "тяжёлыми" из-за работы на расстоянии более километра. Также они вооружены крупнокалиберными винтовками.
Ранее появились уникальные кадры первого в мире катапультирования пилотов из кабины Ка-52 в начале спецоперации.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.