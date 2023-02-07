Шойгу: Киев знает, что ему не удастся победить Россию военным путём

Киевские власти хорошо понимают, что у них не получится победить Россию на поле боя. По этой причине они запугивают мирных жителей, обстреливая населённые пункты и гражданские объекты. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Власти Украины в отношении мирного населения страны ведут себя как преступники, отметил министр.

"Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России. Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах", — сказал Шойгу.

Глава ведомства напомнил, что Киев отказался прекратить боевые действия на время Рождества, ведя в это время интенсивные и поистине варварские обстрелы населённых пунктов.