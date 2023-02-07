Заместитель руководителя МИД Украины Андрей Мельник сказал, что Киев хочет принять участие в переговорах с Москвой. Однако, по словам чиновника, Россия не готова к беседе.
"Нам нужно оружие, чтобы подтолкнуть РФ к диалогу", — заявил политик в эфире ZDF.
Вместе с этим Мельник добавил, что в переговорах необходимо участие обеих сторон конфликта.
Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов сказал, что Москва умоляет о диалоге с Киевом. По информации чиновника, РФ планирует использовать посредников, среди которых есть Бразилия.
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