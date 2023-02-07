Секретарь СНБО Данилов заявил, что разделения Украины по сценарию Кореи не будет

Вчера бывший советник ОП Алексей Арестович громко заявил, что спецоперация на Украине может завершиться по корейскому сценарию. "Создав Южную Корею с гарантиями", Незалежная может получить много бонусов, отметил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не согласен с Арестовичем и отвергает раздел страны по такому сценарию.

"Украина — не Корея. Не будет никаких 38-и и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев", — написал Данилов.