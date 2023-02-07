Вчера бывший советник ОП Алексей Арестович громко заявил, что спецоперация на Украине может завершиться по корейскому сценарию. "Создав Южную Корею с гарантиями", Незалежная может получить много бонусов, отметил он.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не согласен с Арестовичем и отвергает раздел страны по такому сценарию.
"Украина — не Корея. Не будет никаких 38-и и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев", — написал Данилов.
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