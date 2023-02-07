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МК: перед возможной сдачей ВСУ Херсона в город могли привезти боевиков "Правого сектора"*

Силовые структуры

Украинские военные понимают, что освобождение Херсона близко, ранее сообщал ВРИО губернатора области Владимир Сальдо. При этом есть информация, что в городе появились боевики из "Правого сектора"*. Информацию подтверждает Telegram-канал "Херсонский городовой", отмечая, что они находятся в многоквартирных домах "где-то на Шуменском или Таврическом".

МК: перед возможной сдачей ВСУ Херсона в город могли привезти боевиков "Правого сектора"*

Местное население обеспокоено появлением националистов, так как провокации могут пойти по сценарию Одессы, когда случился страшный пожар 2 мая 2014 года.

"Если это так, и они действительно в городе, то возможно, что будут помогать проводить усиленные чистки и облавы. Простых солдат же отправят в пекло сражения. Ведь сейчас у нас в городе военные из числа мобилизованных, и особой мотивации участвовать в карательных мероприятиях у них нет. Облавы с поквартирными обходами проводит СБУ. Лучше им просто не открывать дверь", — рассказал житель Херсона корреспонденту "МК".

Ещё одна горожанка рассказала, что "правосеков"* в городе пока не видела, но артиллерия ВСУ работает каждую ночь так, что спать в кровати невозможно из-за сильно трясущихся стен.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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