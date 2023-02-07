Появились первые доказательства гибели российских солдат после применения ВСУ химоружия

На страшном видео, снятом украинскими боевиками, российские бойцы попали под удар беспилотника с химическим оружием.

На кадрах видно, как дрон сбрасывает на бойцов снаряд с химическим оружием. У одного из военнослужащих начинаются конвульсии. Он падает в канаву с водой. Там он некоторое время пытается держаться на плаву, пока не умирает.

Ранее Pravda.Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.

Видео доступно по ссылке: telegram.org/k/#@btr80