На страшном видео, снятом украинскими боевиками, российские бойцы попали под удар беспилотника с химическим оружием.
На кадрах видно, как дрон сбрасывает на бойцов снаряд с химическим оружием. У одного из военнослужащих начинаются конвульсии. Он падает в канаву с водой. Там он некоторое время пытается держаться на плаву, пока не умирает.
Ранее Pravda.Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.
Видео доступно по ссылке: telegram.org/k/#@btr80
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