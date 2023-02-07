В районе Артёмовска (Бахмута) продолжаются ожесточённые сражения. ВС РФ наносят удары по позициям противника. Войска ВС Украины несут крупные потери. Об этом заявил в интервью изданию Politeka генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.
Он отметил, что отступление от города стратегически неудачно для украинских военнослужащих.
"Мы тогда окажемся не в очень выгодной ситуации. <…> К сожалению, можем потерять некоторые высоты", — пояснил Ягун.
Ранее офицер сообщил, что войска ВСУ выполнили все задачи на данном участке фронта по изматыванию Вооружённых сил России и скоро выведут войска из Артёмовска.
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