Генерал-майор СБУ в запасе Ягун заявил, что ВСУ несут крупные потери под Артёмовском

В районе Артёмовска (Бахмута) продолжаются ожесточённые сражения. ВС РФ наносят удары по позициям противника. Войска ВС Украины несут крупные потери. Об этом заявил в интервью изданию Politeka генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

Он отметил, что отступление от города стратегически неудачно для украинских военнослужащих.

"Мы тогда окажемся не в очень выгодной ситуации. <…> К сожалению, можем потерять некоторые высоты", — пояснил Ягун.

Ранее офицер сообщил, что войска ВСУ выполнили все задачи на данном участке фронта по изматыванию Вооружённых сил России и скоро выведут войска из Артёмовска.