В Угледаре украинские военные расстреляли группу польских наёмников. Это говорит о том, что напряжённость между боевиками ВСУ и иностранными солдатами достигла кульминации. Так считает бывший офицер армии США Станислав Крапивник.
Он отметил, что причиной конфликта не была месть к полякам, хотя Варшава намерена забрать часть своих территорий.
"В реальности же конфликты возникают из-за того, что польским наёмникам очень хорошо платят, лучше, чем украинцам. Кроме того, иностранцев хорошо снабжают. И при этом они не особо активно участвуют в боевых действиях", — сказал Крапивник в беседе с "МК".
Эксперт подчеркнул, что украинцев используют как "пушечное мясо", а поляки выполняют функции карательных отрядов. Когда предстоит участвовать в тяжёлых боях, наёмники отказываются. Из-за этого возникают конфликтные ситуации.
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