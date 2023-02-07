МК: экс-офицер ВС США Крапивник заявил, что казни военными ВСУ наёмников из Польши происходят на фоне конфликтов

В Угледаре украинские военные расстреляли группу польских наёмников. Это говорит о том, что напряжённость между боевиками ВСУ и иностранными солдатами достигла кульминации. Так считает бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

Он отметил, что причиной конфликта не была месть к полякам, хотя Варшава намерена забрать часть своих территорий.

"В реальности же конфликты возникают из-за того, что польским наёмникам очень хорошо платят, лучше, чем украинцам. Кроме того, иностранцев хорошо снабжают. И при этом они не особо активно участвуют в боевых действиях", — сказал Крапивник в беседе с "МК".

Эксперт подчеркнул, что украинцев используют как "пушечное мясо", а поляки выполняют функции карательных отрядов. Когда предстоит участвовать в тяжёлых боях, наёмники отказываются. Из-за этого возникают конфликтные ситуации.