Пригожин рассказал о мотивации бойцов ЧВК "Вагнер"

В Сети стали распространяться сообщения о том, что ВС РФ взяли Соледар и Клещеевку. Однако "ЧВК "Вагнер" никто так и не упомянул. Основатель частной военной компании Евгений Пригожин в комментарии изданию Pravda.Ru заверил, что заявления Минобороны ни он, ни бойцы "оркестра" не изучали.

"Мне и моим бойцам не до изучения заявлений. В этой жизни (да и в той тоже) важны не заявления, а дела, которые мы делаем. Кто-то считает ЧВК "Вагнер" преступной организацией, кто-то террористами, и это тоже не важно. Нам дали право защищать свою Родину, спасать ее в критический момент, и мы его используем. Такое право и доверие народа дорогого стоит. Не по словам судят, а по делам. В Соледар с автоматами никто не хотел идти, когда это было нужно, а на шахты соляные уже очередь из крысенышей стоит", — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин добавил, что, когда ЧВК "Вагнер" станет ненужной организацией — бойцы соберутся и отправятся обратно в Африку. Однако пока, подчеркнул он, важны не заявления, а то, какую реальную пользу приносят бойцы ЧВК "Вагнер" для страны.