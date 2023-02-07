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Пригожин рассказал о мотивации бойцов ЧВК "Вагнер"

Силовые структуры » Министерство обороны

В Сети стали распространяться сообщения о том, что ВС РФ взяли Соледар и Клещеевку. Однако "ЧВК "Вагнер" никто так и не упомянул. Основатель частной военной компании Евгений Пригожин в комментарии изданию Pravda.Ru заверил, что заявления Минобороны ни он, ни бойцы "оркестра" не изучали.

Пригожин рассказал о мотивации бойцов ЧВК "Вагнер"

"Мне и моим бойцам не до изучения заявлений. В этой жизни (да и в той тоже) важны не заявления, а дела, которые мы делаем. Кто-то считает ЧВК "Вагнер" преступной организацией, кто-то террористами, и это тоже не важно. Нам дали право защищать свою Родину, спасать ее в критический момент, и мы его используем. Такое право и доверие народа дорогого стоит. Не по словам судят, а по делам. В Соледар с автоматами никто не хотел идти, когда это было нужно, а на шахты соляные уже очередь из крысенышей стоит", — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин добавил, что, когда ЧВК "Вагнер" станет ненужной организацией — бойцы соберутся и отправятся обратно в Африку. Однако пока, подчеркнул он, важны не заявления, а то, какую реальную пользу приносят бойцы ЧВК "Вагнер" для страны.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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