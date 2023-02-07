Под Артёмовском (Бахмутом) батальон вооружённых сил Украины "превратили в мясо", бросив плохо обученных и запуганных солдат в атаку на российские войска. Из всего подразделения сначала в живых осталось семь человек. Они записали свое последнее видео.
По рации боевики связываются с командованием и просят о помощи. Но их просьбы остаются без ответа. Один из военнослужащих рассказывает, как их забрали и отправили на передовую. Они оборонялись всю ночь. Боевик рассказывает, что он хочет вернуться домой живым. Другой его поддерживает: у военнослужащего семья и маленький сын. Однако, командир батальона настойчиво поднимает боевиков в атаку.
Позже журналист Анатолий Шарий написал, что никого из запечатлённых на видео боевиков уже нет в живых. Они решили сопротивляться и были уничтожены российскими войсками.
Ранее немецкий журналист, побывавший в Артёмовске заявил, что ВСУ скоро оставят город, так как их сопротивление ослабевает.
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