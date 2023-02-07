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Арестович заявил, что победу над Россией украинцы лживо выдумали

Силовые структуры

Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович продолжает вести эфиры для собственных граждан.

Арестович заявил, что победу над Россией украинцы лживо выдумали

Теперь он начал готовить украинцев к новой реальности. Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

По словам Арестовича, выход из боевых действий может быть совсем другим, нежели всем гражданам Незалежной казалось еще 6 месяцев назад.

"И не потому, что коварные американцы не дают оружие, а потому что для этого надо тысяч 400 идеально подготовленных, вооружённых с ног до головы натовским оружием войск. Чтобы всерьёз это все перемолоть и освободить территорию. Оно у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Поэтому мораль сей басни проста. Готовы ли мы как общество к не такому исходу, как себе придумали? Не готовы, — цитирует украинского пропагандиста ведущий Первого канала.

Хочется спросить у Арестовича и Подоляка, "а как же прогулка по ялтинской набережной в этом году", которую они анонсировали всему миру, спрашивает Осташко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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