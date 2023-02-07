Арестович заявил, что победу над Россией украинцы лживо выдумали

Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович продолжает вести эфиры для собственных граждан.

Теперь он начал готовить украинцев к новой реальности. Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

По словам Арестовича, выход из боевых действий может быть совсем другим, нежели всем гражданам Незалежной казалось еще 6 месяцев назад.

"И не потому, что коварные американцы не дают оружие, а потому что для этого надо тысяч 400 идеально подготовленных, вооружённых с ног до головы натовским оружием войск. Чтобы всерьёз это все перемолоть и освободить территорию. Оно у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Поэтому мораль сей басни проста. Готовы ли мы как общество к не такому исходу, как себе придумали? Не готовы, — цитирует украинского пропагандиста ведущий Первого канала.

Хочется спросить у Арестовича и Подоляка, "а как же прогулка по ялтинской набережной в этом году", которую они анонсировали всему миру, спрашивает Осташко.