Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович продолжает вести эфиры для собственных граждан.
Теперь он начал готовить украинцев к новой реальности. Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
По словам Арестовича, выход из боевых действий может быть совсем другим, нежели всем гражданам Незалежной казалось еще 6 месяцев назад.
"И не потому, что коварные американцы не дают оружие, а потому что для этого надо тысяч 400 идеально подготовленных, вооружённых с ног до головы натовским оружием войск. Чтобы всерьёз это все перемолоть и освободить территорию. Оно у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Поэтому мораль сей басни проста. Готовы ли мы как общество к не такому исходу, как себе придумали? Не готовы, — цитирует украинского пропагандиста ведущий Первого канала.
Хочется спросить у Арестовича и Подоляка, "а как же прогулка по ялтинской набережной в этом году", которую они анонсировали всему миру, спрашивает Осташко.
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