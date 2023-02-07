Главком ВСУ Валерий Залужный доложил Зеленскому о негативном психологическом состояние у ВСУ под Артёмовском

Боевики ВСУ под Артёмовском считают, что их бросили "на убой". Об этом вечером 7 февраля главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный доложил президенту страны Владимиру Зеленскому.

По его словам, военнослужащие ВСУ считают себя "пушечным мясом" и говорят, что их бросили "на убой". По информации Залужного, в рядах ВСУ наблюдается паника и "негативное психологическое состояние".

Всё это Залужный связывает с отказом Офиса Президента отвести войска на выгодные оборонительные позиции. Главком продолжает настаивать на срочном отводе войск из Бахмута, для сохранения резервов и боевого духа.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась последняя видеозапись военнослужащих батальона ВСУ, который командование "бросило на убой".