Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, в каком случае Россия может одержать победу над Украиной.
Ходаковский сравнил спецоперацию на Украине с ездой на велосипеде. В одном случае человек ставит себе цель во что бы то ни стало добраться до финиша, а во втором случае возникшие трудности заставляют его повернуть назад.
"Применительно к в….* её участники разделились на эти две категории. Одним победа настолько жизненно важна, что хоть на брюхе, но они будут ползти в её направлении. Для других участие в процессе — это способ извлечь вторичные дивиденды", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Он отметил, что проигрыш станет для одних поводом сетовать на несовершенство мира, а для "Донбасса и его защитников проигрыш смерти подобен".
Ходаковский уверен, что поражение России "проедет асфальтовым катком по каждому" без исключения.
Ранее Александр Ходаковский заявил о новом способе победить Украину.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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