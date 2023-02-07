Ходаковский заявил, что поражение России в СВО "проедет асфальтовым катком по каждому"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, в каком случае Россия может одержать победу над Украиной.

Ходаковский сравнил спецоперацию на Украине с ездой на велосипеде. В одном случае человек ставит себе цель во что бы то ни стало добраться до финиша, а во втором случае возникшие трудности заставляют его повернуть назад.

"Применительно к в….* её участники разделились на эти две категории. Одним победа настолько жизненно важна, что хоть на брюхе, но они будут ползти в её направлении. Для других участие в процессе — это способ извлечь вторичные дивиденды", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Он отметил, что проигрыш станет для одних поводом сетовать на несовершенство мира, а для "Донбасса и его защитников проигрыш смерти подобен".

Ходаковский уверен, что поражение России "проедет асфальтовым катком по каждому" без исключения.

Ранее Александр Ходаковский заявил о новом способе победить Украину.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.