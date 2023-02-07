РИА Новости: украинцам будет тяжёло принять сценарий завершения СВО

Бывший советник администрации президента Украины Алексей Арестович ранее заявил о корейском варианте завершения спецоперации ВС РФ. В России не раз отвергали такой сценарий, однако Киев продолжает вспоминать о нём. Обозреватель РИА Новости Михаил Катков проанализировал последние заявления политиков и рассказал, к чему готовиться украинцам.

"Арестович указал на судьбу Южной Кореи, которой Запад дал гарантии безопасности. Впрочем, он предупредил, что населению Украины будет тяжело это принять", — подчеркнул аналитик.

Месяц назад секретарь СНБО Алексей Данилов также говорил о корейском сценарии урегулирования конфликта. Чиновник заявлял, что якобы РФ даёт соответствующие сигналы Украине через Евросоюз. Однако Москва такую информацию отрицает. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что таких разговоров с европейскими политиками не было.

В вышедшей в Financial Times публикации "Украина и тень Кореи" говорилось, что боевые действия завершатся длительным перемирием, а не мирным договором. По мнению аналитиков, ни одна из сторон не одержит верх на поле боя, так как переговорные позиции слишком разнятся.

"По сути, речь идёт о бессрочном перемирии ценой территориальных уступок Украины. Со временем Киев ещё больше накачали бы оружием, чтобы угрожать России", — отметил Катков.