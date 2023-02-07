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Карасёв заявил о подготовке ВС РФ и ВСУ к крупным весенне-летним наступлениям

Силовые структуры

Россия и Украина готовятся к крупным наступлениям, которые случатся в течение месяца. Они определят исход текущего противостояния. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Град" политолог Вадим Карасёв.

Карасёв заявил о подготовке ВС РФ и ВСУ к крупным весенне-летним наступлениям

"Ставки очень высокие, потому что по результату наступлений, которые начнутся где-то в конце февраля-марте и продолжатся до мая, будет очевидно, как будет заканчиваться военный конфликт", — сказал он.

Он отметил, что Киев и его союзники не намерены затягивать СВО ещё на следующий год. ВСУ хотят завершить крупные сражения к началу лета.

Ранее Генерал СБУ Виктор Ягун заявил о скором оставлении войсками ВСУ Артёмовска.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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