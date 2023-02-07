Россия и Украина готовятся к крупным наступлениям, которые случатся в течение месяца. Они определят исход текущего противостояния. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Град" политолог Вадим Карасёв.
"Ставки очень высокие, потому что по результату наступлений, которые начнутся где-то в конце февраля-марте и продолжатся до мая, будет очевидно, как будет заканчиваться военный конфликт", — сказал он.
Он отметил, что Киев и его союзники не намерены затягивать СВО ещё на следующий год. ВСУ хотят завершить крупные сражения к началу лета.
Ранее Генерал СБУ Виктор Ягун заявил о скором оставлении войсками ВСУ Артёмовска.
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