ТАСС: ракета класса "воздух — РЛС" показала высочайшую эффективность в ходе СВО

Российские военные активно используют авиационные ракеты класса "воздух — РЛС" с новой головной частью в зоне проведения спецоперации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, снаряды разработали и произвели специалисты компании "Тактическое ракетное вооружение". Собеседник агентства также заявил о высочайшей эффективности этих ракет в местах боевых действий на Украине.

"Новейшую ракету класса "воздух — РЛС" снабдили универсальной головной частью, способной работать по всем видам целей", — отметил источник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российский танк Т-90М "Прорыв", тяжёлые реактивные огнемётные системы ТОС-А1 "Солнцепёк" и снайперская винтовка сверхдальнего боя СВЛК-14С "Сумрак" — самые эффективные вооружения, используемые армией РФ в ходе спецоперации.