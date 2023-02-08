Российские военные активно используют авиационные ракеты класса "воздух — РЛС" с новой головной частью в зоне проведения спецоперации.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, снаряды разработали и произвели специалисты компании "Тактическое ракетное вооружение". Собеседник агентства также заявил о высочайшей эффективности этих ракет в местах боевых действий на Украине.
"Новейшую ракету класса "воздух — РЛС" снабдили универсальной головной частью, способной работать по всем видам целей", — отметил источник.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российский танк Т-90М "Прорыв", тяжёлые реактивные огнемётные системы ТОС-А1 "Солнцепёк" и снайперская винтовка сверхдальнего боя СВЛК-14С "Сумрак" — самые эффективные вооружения, используемые армией РФ в ходе спецоперации.
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