Ночью в Харькове нанесён ракетный удар по авиационному заводу, на котором делают в том числе беспилотники для украинской армии. Об этом сообщают в своём Telegram-канале военные корреспонденты "Русской весны" со ссылкой на собственные источники.
Прилёт подтвердили и власти города, которые заявили, что ракеты поразили промышленный объект в Киевском районе. Там как раз расположен Харьковский авиазавод.
Ранее вчера стало известно о пожаре в одном из корпусов предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, принадлежащего компании Edge Autonomy. Продукция завода поставлялась также и на Украину.
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