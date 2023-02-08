Военкоры: ракетным ударом в Харькове поражён авиазавод, выпускающий беспилотники для ВСУ

Ночью в Харькове нанесён ракетный удар по авиационному заводу, на котором делают в том числе беспилотники для украинской армии. Об этом сообщают в своём Telegram-канале военные корреспонденты "Русской весны" со ссылкой на собственные источники.

Прилёт подтвердили и власти города, которые заявили, что ракеты поразили промышленный объект в Киевском районе. Там как раз расположен Харьковский авиазавод.

Ранее вчера стало известно о пожаре в одном из корпусов предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, принадлежащего компании Edge Autonomy. Продукция завода поставлялась также и на Украину.