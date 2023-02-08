Киеву не дадут такую желаемую Зеленским систему ПВО "Железный купол". Израиль решил не идти на конфронтацию с Кремлём.
Об этом заявил эксперт по Востоку Евгений Сатановский.
Ранее премьер Биньямин Нетаньяху сообщал о возможности передачи ВСУ выпрашиваемой ими системы противовоздушной обороны "Железный купол".
Сатановский назвал заявление главы израильского правительства "образцом дипломатической игры". По его словам, Тель-Авив не раз отвергал все запросы по "Железному куполу". Не будет исключением и киевская власть. К тому же Киеву он ничем не поможет — осуществлять перехват ракет РФ он не сможет.
"Израиль находится под серьёзнейшим американским давлением, а на носу у Израиля война с Ираном. Отсюда и эти уклончивые политические заявления", — отметил аналитик.
Осуждения Израилем РФ киевскому режиму тоже ждать не стоит, Москва в любой момент может напомнить, кому принадлежат Голанские высоты, по резолюции ООН, подытожил Сатановский.
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