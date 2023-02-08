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Марочко: армия Украины испытывает острую нехватку военных узкой специализации

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с острым дефицитом военных узких специальностей в местах активных боевых действий, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Марочко: армия Украины испытывает острую нехватку военных узкой специализации

В интервью ТАСС он отметил, что в украинской армии осталось лишь небольшое количество квалифицированных офицеров. По его словам, большинство из них служат без специального образования и имеют воинскую выслугу.

"Некомплект военнослужащих узкой специализации составляет более 50%", — подчеркнул Марочко.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские боевики начали без приказа Киева покидать свои позиции, оборудованные в районе Кременной. Как пояснили в ведомстве, даже заградительные отряды Украины уже не в силах бороться с бегством военных ВСУ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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