Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с острым дефицитом военных узких специальностей в местах активных боевых действий, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
В интервью ТАСС он отметил, что в украинской армии осталось лишь небольшое количество квалифицированных офицеров. По его словам, большинство из них служат без специального образования и имеют воинскую выслугу.
"Некомплект военнослужащих узкой специализации составляет более 50%", — подчеркнул Марочко.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские боевики начали без приказа Киева покидать свои позиции, оборудованные в районе Кременной. Как пояснили в ведомстве, даже заградительные отряды Украины уже не в силах бороться с бегством военных ВСУ.
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