Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко оценил потери в рядах украинской армии на участке Сватово — Кременная.
По его словам, Киев за сутки лишился порядка 200 военных в этой зоне боевых действий. Он отметил, что получил такую информацию от российских разведчиков, которым удалось перехватить данные о положении ВСУ в Луганской Народной Республике.
"За истёкшие сутки безвозвратные потери противника на участке Сватово — Кременная составили порядка 200 военнослужащих", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.
Кроме того, он добавил, что с серьёзными потерями столкнулись 14-я, 92-я, 25-я, 81-я и 95-я бригады Вооружённых сил Украины. Как пояснил офицер, в 103-й бригаде теробороны около 30 солдат внесены в список пропавших без вести.
Ранее Марочко сообщил, что украинская армия испытывает острую нехватку военных узких специальностей в местах активных боёв.
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