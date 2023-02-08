Марочко: потери ВСУ на участке Сватово — Кременная за сутки составили 200 человек

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко оценил потери в рядах украинской армии на участке Сватово — Кременная.

По его словам, Киев за сутки лишился порядка 200 военных в этой зоне боевых действий. Он отметил, что получил такую информацию от российских разведчиков, которым удалось перехватить данные о положении ВСУ в Луганской Народной Республике.

"За истёкшие сутки безвозвратные потери противника на участке Сватово — Кременная составили порядка 200 военнослужащих", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.

Кроме того, он добавил, что с серьёзными потерями столкнулись 14-я, 92-я, 25-я, 81-я и 95-я бригады Вооружённых сил Украины. Как пояснил офицер, в 103-й бригаде теробороны около 30 солдат внесены в список пропавших без вести.

Ранее Марочко сообщил, что украинская армия испытывает острую нехватку военных узких специальностей в местах активных боёв.