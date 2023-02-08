Gazeta.pl: задержки с поставками танков НАТО Украине играют на руку армии России

Армия России получила преимущество в ходе боевых действий на Украине, так как западные страны затягивают с передачей тяжёлой техники НАТО Киеву, пишет Gazeta.pl.

Аналитик института международных отношений Польши Анна-Мария Дайнер отметила в интервью изданию, что такая ситуация играет на руку Вооружённым силам РФ, ведь время находится на их стороне. По её словам, Киеву понадобится около трёх месяцев на то, чтобы обучить своих военных пользоваться танками Североатлантического альянса.

"Украине придётся защищаться до того, как танки смогут выйти на поле боя", — уточнила специалист.

Ещё один эксперт-международник из Польши Марек Сверчинский заявил, что Россия с помощью частичной мобилизации увеличила количество боеспособных военнослужащих. Он убеждён: сегодня есть все предпосылки для масштабного наступления российских войск.

Ранее корреспонденты американского издания The New York Times сообщили об усилении атак ВС РФ на разных направлениях СВО. По мнению журналистов, Кремль готовится к крупным наступательным операциям.