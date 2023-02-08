Подоляка: ВСУ за одни сутки лишились двух крупных источников поставок беспилотников

Украинская армия всего за одни сутки лишилась двух крупных источников поставок беспилотников, не полностью, но в значительной части. Об этом пишет военный эксперт Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

Так, вчера случился крупный пожар на латвийском предприятии Edge Autonomy, которое в последние месяцы в том числе работало и на Украину, поставляя ей разнообразные гражданские БПЛА, которые потом на местах либо использовали как корректировщики, либо переделывали в боевые платформы, отметил аналитик.

Однако, как стало понятно сегодня утром, это было не главной потерей ВСУ. Более важные события случились этой ночью в Харькове, добавил он.

"Второй поставщик, Харьковский авиационный завод, который давно переключился на производство БПЛА, и по которому сегодня ночью прилетело шесть баллистических ракет. Точных данных о разрушениях пока нет, но местные власти и паблики, как-то грустно обо всём этом сообщают. Вероятно здесь ущерб значительный, но который пока тоже точно не определён", — заключил Подоляка.