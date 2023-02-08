Ходаковский заявил о ключевых принципах эффективного производства БПЛА для войск ВС РФ

Если бы у армии РФ была регулярная и объективная полевая аэроразведка, подразделения ВС России работали бы эффективнее. Для этого важно совершенствовать производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил в своём Telegram-канале командир бригады "Восток" Александр Ходаковский.

Он отметил, что в вопросах создания БПЛА Россия сейчас стоит на "дофордовском" уровне. Многие предприятия конкурируют друг с другом в вопросах создания беспилотников, однако при ознакомлении с опытными образцами становится ясно, что большинство аппаратов дублируют друг друга. Кроме того, получается изделие, которое не подходит военным.

"Изготовители делают продукт, который в большинстве своём не соответствует нашим тактическим задачам. Простой вопрос: а как вы летаете в дни с низкой облачностью, которых у нас восемь дней из десяти? Это часто ставит производителя в тупик", — пишет Ходаковский.

Командир "Востока" отмечает, что отечественные изделия не летают ниже 200 метров в облачную погоду. Для решения проблемы Ходаковский предложил собственные принципы организации производства БПЛА в России: достаточность, воспроизводимость, тиражность.

Изделия должны соответствовать потребностям войск и стоить дёшево. Важно добиться тиражности в выпуске беспилотников и изготавливать их в таком количестве, чтобы обеспечить весь фронт. Для реализации данной задачи нужно отступить от капиталистических принципов, предполагающих стремления заработать на поставках вооружений в армию и тяги к утверждению бренда компании или изобретателя, заключил комбат.