Уровень морально-психологического состояния украинских боевиков в зоне специальной военной операции достиг невероятно низких значений, заявил луганский военный эксперт Андрей Марочко.
Отставной подполковник Народной милиции ЛНР добавил, что в январе на 25% увеличились небоевые потери личного состава ВСУ.
"Увеличение связано с суицидами, ДТП в алкогольном и наркотическом опьянении, неуставными взаимоотношениями и убийствами в ходе конфликтов", - перечислил он, ссылаясь на собственные источники.
Ранее Алексей Леонков пояснил, почему боевики будут оборонять укрепрайоны в Донбассе до последнего, не считаясь с серьёзными потерями.
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