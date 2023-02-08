Марочко: потери ВСУ выросли на четверть из-за убийств, суицидов, алкоголя и наркотиков

Уровень морально-психологического состояния украинских боевиков в зоне специальной военной операции достиг невероятно низких значений, заявил луганский военный эксперт Андрей Марочко.

Отставной подполковник Народной милиции ЛНР добавил, что в январе на 25% увеличились небоевые потери личного состава ВСУ.

"Увеличение связано с суицидами, ДТП в алкогольном и наркотическом опьянении, неуставными взаимоотношениями и убийствами в ходе конфликтов", - перечислил он, ссылаясь на собственные источники.

Ранее Алексей Леонков пояснил, почему боевики будут оборонять укрепрайоны в Донбассе до последнего, не считаясь с серьёзными потерями.