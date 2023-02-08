Командир специального отряда "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал об успешном наступлении Вооружённых сил Российской Федерации в Артёмовске.
"Подразделения Минобороны РФ "обняли" город с правой стороны и уже заняли несколько улиц", — подчеркнул военный в эфире программы "Соловьёв Live".
Также Алаудинов сообщил о продвижении в направлении трассы на Константиновку. Этот участок является единственным каналом между ВСУ в Артёмовске и тылом украинской армии, напомнил командир.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об успешных боевых действиях в районе Угледара и Артёмовска в Донецкой Народной Республике.
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