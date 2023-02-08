Комбат Алаудинов: российские военные заняли несколько улиц Артёмовска

Командир специального отряда "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал об успешном наступлении Вооружённых сил Российской Федерации в Артёмовске.

"Подразделения Минобороны РФ "обняли" город с правой стороны и уже заняли несколько улиц", — подчеркнул военный в эфире программы "Соловьёв Live".

Также Алаудинов сообщил о продвижении в направлении трассы на Константиновку. Этот участок является единственным каналом между ВСУ в Артёмовске и тылом украинской армии, напомнил командир.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об успешных боевых действиях в районе Угледара и Артёмовска в Донецкой Народной Республике.