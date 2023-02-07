Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации наступают в районе Угледара и Артёмовска в Донецкой Народной Республике.
"Успешно развиваются боевые действия", — отметил министр во время селекторного совещания.
Вместе с этим руководитель военного ведомства рассказал о взятии под контроль Соледара, Клещеевки, Подгорного, Краснополья, Благодатного, Лобкового и Николаевки.
Ранее в The New York Times заявили, что атаки армии РФ на Украине усилились. Как предупредили журналисты, причиной может послужить будущее "крупнейшее наступление" России.
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Известный журналист и телеведущий сообщил поклонникам о своём отъезде из России.