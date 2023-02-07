Шойгу рассказал об успешных боевых действиях в районе Угледара и Артёмовска в ДНР

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации наступают в районе Угледара и Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

"Успешно развиваются боевые действия", — отметил министр во время селекторного совещания.

Вместе с этим руководитель военного ведомства рассказал о взятии под контроль Соледара, Клещеевки, Подгорного, Краснополья, Благодатного, Лобкового и Николаевки.

Ранее в The New York Times заявили, что атаки армии РФ на Украине усилились. Как предупредили журналисты, причиной может послужить будущее "крупнейшее наступление" России.