Генштаб ВСУ бросил на оборону Артёмовска 241-ю бригаду, состоящую из женщин и пенсионеров

Генштаб Украины отправил в Артёмовск 241-ю бригаду территориальной обороны для борьбы против ВС РФ. В неё вошли женщины, пенсионеры, программисты и другие добровольцы. Об этом сообщает американский журнал Forbes.

"Недостаток огневой мощи и бронетехники поставил военнослужащих 241-й бригады под серьёзную угрозу. Неудивительно, что после сражений в Бахмуте они потеряли много людей. Ожидайте ещё большего количества смертей в ближайшие недели", — пишут аналитики в публикации.

В 241-ю бригаду вошли десятки тысяч обычных украинцев, которые выстроились в очередь, чтобы добровольно пойти на военную службу. Начальная подготовка граждан была поспешной и элементарной, отмечают в статье.