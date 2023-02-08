ТАСС: пехотинцы ВСУ, боевики "Кракена"* и оккупационные власти покидают Купянск

Нацбатальон "Кракен"*, штаб 14-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а также оккупационные власти покидают Купянск на фоне успехов армии РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, подконтрольная киевскому режиму администрация эвакуируется в Харьковскую область. Отмечается, что в этот же регион доставляют родственников чиновников.

"Оккупационная администрация и другие службы вывозят служебную документацию и архивы", — подчеркнул один из собеседников агентства.

При этом представители военно-гражданской администрации Харьковской области ещё не комментировали информацию об эвакуации.

Ранее стало известно, что украинские националисты подняли панику в соцсетях из-за приближения Вооружённых сил России к окрестностям Купянска. Однако вице-губернатор Харьковской области Роман Семенуха призвал не верить в информацию о наступлении армии РФ.

* Подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.