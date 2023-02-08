Раненый рэпер-доброволец ВС РФ притворился мёртвым и спасся от ВСУ под Соледаром

Рэпер-доброволец Николай получил ранение, а для своего спасения притворился мёртвым. В таком состоянии он прополз восемь часов по полю и спасся после боя под Соледаром. Об этом информирует Telegram-канал "Mash на Донбассе".

Боец отмечает, что выжил чудом.

"Украинские военные подумали, что я мёртвый. (…) Все разъехались. Слышал, как там в плен забирали народ. Уже темнеет. (…) Меня спасло, что аптечка была с собой. (…) Я понимаю, что, если здесь оставаться, то умрём, и я решил ползти по полю. (…) Восемь часов я по этому полю полз", — рассказал доброволец.

Боец отметил, что он выполз к лесополосе и начал звать на помощь российских военных.

На данный момент доброволец проходит реабилитацию, пишет музыку и ухаживает за своей собакой по кличке Дик, которой он обзавёлся во время нахождения в больнице.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ бросил на оборону Артёмовска 241-ю бригаду, состоящую из женщин и пенсионеров.