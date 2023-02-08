Марочко: ВСУ "затыкают бреши" в обороне из-за катастрофических потерь в Донбассе

Группировка ВСУ несёт катастрофические потери в ходе боевых действий в Донбассе, поэтому командование киевского режима вынуждено "затыкать бреши" в обороне. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Андрей Марочко в беседе с Pravda.Ru.

Он подтвердил слова командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова о том, что власти незалежной перебрасывают на восток страны дополнительные резервы с Херсонского и Харьковского направлений, а также с западной части Украины, оголяя свой тыл.

В это время российские войска занимают более выгодные и безопасные рубежи, с которых наносят удары по противнику, уничтожая военную технику и живую силу ВСУ, отметил Марочко.

"Наступающие войска несут значительно меньшие потери, нежели обороняющиеся. Поэтому наши военнослужащие сейчас в более выгодных для себя условиях, инициатива на нашей стороне", — указал эксперт.

По его мнению, в скором времени следует ожидать значительных прорывов в ходе СВО.

"Когда противник будет полностью ликвидирован, наши военнослужащие зайдут в населённые пункты и освободят города и районы", — заключил военный эксперт.