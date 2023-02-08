Российский лидер Владимир Путин не ошибался, когда говорил, что Запад слаб в политическом и военном смысле. Так считает экс-полковник армии Британии Хэмиш де Бреттон-Гордон.
Военный отметил, что в последние годы Запад лишь сокращал численность своей армии и тяжёлого вооружения, развивая вместо этого космические и кибернетические технологии.
Де Бреттон-Гордон напомнил, что Британия обладает сильным военно-промышленным комплексом, и при этом правительство часто закупает иностранную технику по более дешёвой цене, вместо того, чтобы сделать нужное своими силами.
"Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы", — отметил полковник в статье для газеты i news.
Помимо этого, британский военный призвал обновить технику, стоящую на вооружении армии, в частности, модернизировать или заменить абсолютно новым танк Challenger 2.
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